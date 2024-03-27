В подконтрольных Киеву районах Запорожья объекты инфраструктуры получили повреждения

По его данным, зафиксированы сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры». Их количество и другие подробности не приводятся.
В ночь на среду в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога не объявлялась.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.
По его данным, зафиксированы сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры». Их количество и другие подробности не приводятся.
В ночь на среду в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога не объявлялась.