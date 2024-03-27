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Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire

За прошедшую ночь в Белгородской области силами ПВО были уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Около 1:00 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей. Кроме того, был ранен мужчина, он получил осколочные ранения поясничной области. Медики направили пострадавшего в больницу.

Под Белгородом, в поселке Дубовое, выбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, повреждения окон, кровли, заборов и фасадов получили девять частных домов, пострадали также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровля двух частных домов и два автомобиля, в селе Никольское пробило крышу одного частного дома.

В марте атаки на Белгород и приграничные районы области со стороны Украины усилились. Накануне, в ночь на 26 марта, столицу региона тоже атаковали, было сбито 13 воздушных целей (также снаряды РСЗО Vampire). Гладков сообщал о двух пострадавших в Дубовом.

Во время ночной атаки в городе не включались сирены ракетной опасности — губернатор сообщил, что это было сделано для того, чтобы «после получения сигнала [никто] не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», так как дома безопаснее. В то же время у жителей решили спросить в соцсетях, стоит ли так поступать или же надо включать сирены. В результате белгородцы высказались за то, чтобы звуковое оповещение запускали и ночью.