Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire

Во время ночной атаки в городе не включались сирены ракетной опасности — губернатор сообщил, что это было сделано для того, чтобы «после получения сигнала [никто] не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», так как дома безопаснее. В то же время у жителей решили спросить в соцсетях, стоит ли так поступать или же надо включать сирены. В результате белгородцы высказались за то, чтобы звуковое оповещение запускали и ночью.