Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire

Около 1:00 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей. Кроме того, был ранен мужчина, он получил осколочные ранения поясничной области. Медики направили пострадавшего в больницу.
Под Белгородом, в поселке Дубовое, выбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, повреждения окон, кровли, заборов и фасадов получили девять частных домов, пострадали также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровля двух частных домов и два автомобиля, в селе Никольское пробило крышу одного частного дома.
В марте атаки на Белгород и приграничные районы области со стороны Украины усилились. Накануне, в ночь на 26 марта, столицу региона тоже атаковали, было сбито 13 воздушных целей (также снаряды РСЗО Vampire). Гладков сообщал о двух пострадавших в Дубовом.
Во время ночной атаки в городе не включались сирены ракетной опасности — губернатор сообщил, что это было сделано для того, чтобы «после получения сигнала [никто] не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», так как дома безопаснее. В то же время у жителей решили спросить в соцсетях, стоит ли так поступать или же надо включать сирены. В результате белгородцы высказались за то, чтобы звуковое оповещение запускали и ночью.