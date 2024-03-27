В Новосибирске юрист рассказал, что грозит высмеявшей теракт школьнице

Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин рассказал, что девочке из-за ее первого видео может грозить уголовная ответственность, пишет Сиб.фм. По его мнению, ее ролик можно квалифицировать по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное в Интернете). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф до одного миллиона рублей.