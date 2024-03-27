В Новосибирске юрист рассказал, что грозит высмеявшей теракт школьнице

После теракта в подмосковном концертном зале «Crocus City Hall», где погибло почти 140 человек, ученица новосибирской элитной гимназии «Горностай» записала видео, в котором высмеяла трагедию. В кадре она поет шутливую песенку про пожар в в центре.
«Гори, Крокус Холл, ты гори, всё, что ты мне дарил. Я не буду скучать», — пропевает девочка.
В комментариях пользователи возмутились действиями подростка. После шумихи в СМИ и соцсетях девочка записала ролик с извинениями, отметив, что её действия были ужасными. Но несмотря на извинения, неизвестный взломал телеграм-канал школьницы и удалил все публикации.
Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин рассказал, что девочке из-за ее первого видео может грозить уголовная ответственность, пишет Сиб.фм. По его мнению, ее ролик можно квалифицировать по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное в Интернете). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, глава Союза отцов НСО Майоров предложил контролировать мигрантов как в ОАЭ.