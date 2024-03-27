Черемхово застрял в 90-х —там пышно цветет организованный криминал. Но жива и «Братская ОПГ»

По словам главы регионального Следкома, «Черемхово остается городом с активной организованной преступностью», хотя в целом по области напряженность противостояния ОПГ и правоохранителей «стала на порядок ниже»:
«Я бы, наверное, назвал Черемхово в качестве наиболее выделяющегося примера по сохранению такого уровня преступности. Специфика Черемхова — до сих пор наша недоработка, всей правоохранительной системы, и задача по превращению города в более-менее разумную, вменяемую территорию с точки зрения ее терпимости к проявлениям преступности, как в обыденной, так и в организованной форме, стоит очень остро», — отметил Анатолий Ситников.
Проблема, уверен он, в том, что «некоторые люди продолжают считать основным источником дохода криминал и преступность, причём в самых ярких и неприятных проявлениях: похищения, вымогательства, разбои, убийства». Во многом это обусловлено тем, что в Черемхово до сих пор сильно влияние «сидельцев», распространяющих «блатную романтику и идеологию мест лишения свободы».
Знаменитая «Братская ОПГ» тоже пока жива.
Особое внимание в интервью было уделено «Братской ОПГ», преступления членов которой, совершенные в начале 2000-х, до сих пор расследуются.
«В 2023 году мы сделали достаточно серьезный шаг по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы участниками “Братской организованной преступной группировки”, — рассказал генерал-майор юстиции. — Это, в числе прочих, убийства, похищения, вымогательства. Трое человек, не привлеченные к ответственности по приговорам 10−12 лет назад, были всё же найдены. Также возобновлены производства по делу о задержании лиц, причастных к деятельности Братской ОПГ по делам 1996−1998 годов и 2002 года. В будущем речь идет о серьезном результате, связанном с привлечением к ответственности лиц, занимающих высокие места в преступной иерархии этого сообщества».