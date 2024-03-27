Черемхово застрял в 90-х —там пышно цветет организованный криминал. Но жива и «Братская ОПГ»

«В 2023 году мы сделали достаточно серьезный шаг по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы участниками “Братской организованной преступной группировки”, — рассказал генерал-майор юстиции. — Это, в числе прочих, убийства, похищения, вымогательства. Трое человек, не привлеченные к ответственности по приговорам 10−12 лет назад, были всё же найдены. Также возобновлены производства по делу о задержании лиц, причастных к деятельности Братской ОПГ по делам 1996−1998 годов и 2002 года. В будущем речь идет о серьезном результате, связанном с привлечением к ответственности лиц, занимающих высокие места в преступной иерархии этого сообщества».