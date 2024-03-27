«10 лет учила детей в школе»: казахстанка попалась на закладке наркотиков

Как сообщили в полиции, женщина на протяжении 10 лет работала учителем в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области, но, уволившись несколько лет назад, начала употреблять наркотические вещества.
Полицейские задержали наркозакладчицу с поличным в городе Степногорске. В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом. Далее 37-летняя женщина показала полицейским места закладок, которые она успела сделать за «рабочий день».
По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые «бомбой», и четыре свертка, расфасованные по дозам.
Полицейские также проверили арендованную квартиру, в которой закладчица проживала несколько дней своего пребывания в Степногорске. Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 грамма, что относится к особо крупному размеру.
Из показаний задержанной следует, что работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце 2023 года. Обещание легкого заработка заинтересовало женщину, и она согласилась. По указанию своего куратора она прибыла в Степногорск для осуществления закладок, но практически сразу была задержана полицейскими.
В настоящее время по фактам сбыта ведется досудебное расследование, фигурантка находится под стражей.