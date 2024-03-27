«10 лет учила детей в школе»: казахстанка попалась на закладке наркотиков

Из показаний задержанной следует, что работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце 2023 года. Обещание легкого заработка заинтересовало женщину, и она согласилась. По указанию своего куратора она прибыла в Степногорск для осуществления закладок, но практически сразу была задержана полицейскими.