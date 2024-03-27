Уроженец Новосибирска получил ранение в обе руки в Crocus City Hall

«Билеты на “Пикник” были подарком для папы: он специально прилетел ко мне в Москву, чтобы сходить на концерт. У нас был седьмой ряд, места посередине. Перед третьим звонком я ненадолго вышел из зала и пошел к холлу второго этажа здания. В этот момент услышал хлопки. Подумал, что это какая-то пьяная разборка. Потом я услышал автоматную очередь, побежал в зал», — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав.
Сибиряк добавил, что зрители тут же начали покидать помещение. Сам он пытался пролезть в щель между первым и вторым этажами, где было металлическое ограждение. Отец оставался внутри.
«Чтобы пройти в щель между ограждением и стеной, нужно было развернуться боком, поэтому проходили по одному», — уточнил Вячеслав.
Когда очередь дошла до героя истории, один из нападавших начал стрелять, Вячеслав побежал. О том, что ранен сибиряк понял только на улице. Отец также выбрался самостоятельно, во время эвакуации они созванивались несколько раз.
По словам Вячеслава, отец лежал между рядами вместе со всеми и не привлекал к себе внимание, а когда террористы начали поджигать шторы, то побежал к выходу.
«С папой сейчас все хорошо, он улетел в Новосибирск», — добавляет пострадавший.
Напомним, ранее редакция рассказывала истории пострадавших и выживших.