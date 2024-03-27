Уроженец Новосибирска получил ранение в обе руки в Crocus City Hall

«Билеты на “Пикник” были подарком для папы: он специально прилетел ко мне в Москву, чтобы сходить на концерт. У нас был седьмой ряд, места посередине. Перед третьим звонком я ненадолго вышел из зала и пошел к холлу второго этажа здания. В этот момент услышал хлопки. Подумал, что это какая-то пьяная разборка. Потом я услышал автоматную очередь, побежал в зал», — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав.