Экс-начальника ГИБДД в Башкирии обвиняют в превышении полномочий

Альшеевским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение 52-летнему экс-начальнику ГИБДД в совершений преступлений предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как установлено следствием, в феврале 2022 года обвиняемый, используя служебное положение, организовал незаконные пассажирские перевозки. Для этого он приобрел микроавтобус «ГАЗель» и зарегистрировал ее на своего знакомого, который и осуществлял перевозки. Было также установлено, что в 2023 году водитель был лишен водительских прав, но при этом продолжал осуществлять перевозки. Когда один из инспекторов ДПС остановил микроавтобус и выявил данный факт, начальник отдела Госавтоинспекции потребовал не привлекать водителя к отвественности. При очередном получении денежных средств от незаконной деятельности обвиняемый был задержан с поличным.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Он уволен со службы по отрицательным основаниям.
В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.