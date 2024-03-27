Экс-начальника ГИБДД в Башкирии обвиняют в превышении полномочий

Как установлено следствием, в феврале 2022 года обвиняемый, используя служебное положение, организовал незаконные пассажирские перевозки. Для этого он приобрел микроавтобус «ГАЗель» и зарегистрировал ее на своего знакомого, который и осуществлял перевозки. Было также установлено, что в 2023 году водитель был лишен водительских прав, но при этом продолжал осуществлять перевозки. Когда один из инспекторов ДПС остановил микроавтобус и выявил данный факт, начальник отдела Госавтоинспекции потребовал не привлекать водителя к отвественности. При очередном получении денежных средств от незаконной деятельности обвиняемый был задержан с поличным.