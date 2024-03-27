В Верховном суде сделали заявление по делу Бишимбаева

«Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу. Через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса. Данное решение подтверждает, что судебное разбирательство было и будет проходить открыто и прозрачно. Напомню, предварительное слушание дела прошло с соблюдением принципа гласности. С учетом большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем дополнительно были организованы два зала, где велась онлайн-трансляция заседания», — написала представитель Верховного суда на своей странице в Facebook*.