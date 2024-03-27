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Из московских больниц выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из больниц Москвы выписаны уже 34 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», на лечении остаются 60 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек», — сообщил Собянин.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).