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Замглавврача нижегородской больницы судят за махинации с выплатами персоналу

В Советском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача районной поликлиники. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и присвоении средств, предназначавшихся для выплат врачам, работающим с коронавирусными больными.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая дала незаконное указание подчиненным вносить ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации граждан от COVID-19. Фактически медицинские работники отношения к проведению вакцинации не имели, но на основании внесенных в информационную систему сведений им полагались дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Этих выплат медики не получили, так как заместитель главврача распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Следствие считает, что из-за действий подозреваемой поликлинике нанесен ущерб на 1,6 млн руб. В ходе расследования уголовного дела на ее имущество был наложен арест на сумму причиненного ущерба. Дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2023 года в совершении этого преступления подозревали главного врача поликлиники.

медицина