Замглавврача нижегородской больницы судят за махинации с выплатами персоналу

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая дала незаконное указание подчиненным вносить ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации граждан от COVID-19. Фактически медицинские работники отношения к проведению вакцинации не имели, но на основании внесенных в информационную систему сведений им полагались дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Этих выплат медики не получили, так как заместитель главврача распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Следствие считает, что из-за действий подозреваемой поликлинике нанесен ущерб на 1,6 млн руб. В ходе расследования уголовного дела на ее имущество был наложен арест на сумму причиненного ущерба. Дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2023 года в совершении этого преступления подозревали главного врача поликлиники.