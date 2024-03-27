Замглавврача нижегородской больницы судят за махинации с выплатами персоналу

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая дала незаконное указание подчиненным вносить ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации граждан от COVID-19. Фактически медицинские работники отношения к проведению вакцинации не имели, но на основании внесенных в информационную систему сведений им полагались дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Этих выплат медики не получили, так как заместитель главврача распорядилась деньгами по своему усмотрению.