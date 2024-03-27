В «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей Ростовской области

В Москве во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей донского региона. Об этом сообщает МЧС России.
В обновленном списке погибших — уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын Артем и жительница Волгодонска Анна Макарская. Виктория — многодетная мать, у нее остались три дочери. С женщиной и ее сыном на концерт «Пикника» пошел ее муж — Василий Хозин. Его судьба неизвестна в настоящее время.
Анна пошла на концерт вместе с проживающей в Москве сестрой Татьяной. Обе погибли.
По последним данным, в «Крокусе» погибло 137 человек, еще 92 находятся в больницах.