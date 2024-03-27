В «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей Ростовской области

В обновленном списке погибших — уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын Артем и жительница Волгодонска Анна Макарская. Виктория — многодетная мать, у нее остались три дочери. С женщиной и ее сыном на концерт «Пикника» пошел ее муж — Василий Хозин. Его судьба неизвестна в настоящее время.