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В «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей Ростовской области

В Москве во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей донского региона.

В Москве во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое жителей донского региона. Об этом сообщает МЧС России.

В обновленном списке погибших — уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын Артем и жительница Волгодонска Анна Макарская. Виктория — многодетная мать, у нее остались три дочери. С женщиной и ее сыном на концерт «Пикника» пошел ее муж — Василий Хозин. Его судьба неизвестна в настоящее время.

Анна пошла на концерт вместе с проживающей в Москве сестрой Татьяной. Обе погибли.

По последним данным, в «Крокусе» погибло 137 человек, еще 92 находятся в больницах.

несчастный случай