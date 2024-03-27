В результате пожара в Учтепинском районе никто из людей не пострадал

Сообщение о произошедшем возгорании поступило в управление ЧС сегодня, 27 марта, в 06:50.
В 06:57 на место прибыли четыре пожарно-спасательных расчета. По данным ведомства, горело одно из двухэтажных зданий на рынке. В 07:20 спасатели локализовали возгорание, а в 07:23 полностью ликвидировали пожар.
В результате происшествия пострадала только крыша одного из двухэтажных зданий. Никто из людей не погиб и не получил травм.
Специалисты занимаются изучением ситуации и устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба.