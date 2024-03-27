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В результате пожара в Учтепинском районе никто из людей не пострадал

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентское УЧС предоставило официальную информацию о пожаре на Фархадском рынке автозапчастей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщение о произошедшем возгорании поступило в управление ЧС сегодня, 27 марта, в 06:50.

В 06:57 на место прибыли четыре пожарно-спасательных расчета. По данным ведомства, горело одно из двухэтажных зданий на рынке. В 07:20 спасатели локализовали возгорание, а в 07:23 полностью ликвидировали пожар.

В результате происшествия пострадала только крыша одного из двухэтажных зданий. Никто из людей не погиб и не получил травм.

Специалисты занимаются изучением ситуации и устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба.

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