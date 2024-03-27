Вылет из Казани в Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов

Также состоялись вылеты в Горно-Алтайск, Москву и Стамбул в период с 03.06 по 07.42 мск без задержек. С задержкой на 16 минут в 08.01 другой самолет вылетел в Санкт-Петербург. Вплоть до 08.45 мск серьезных задержек рейсов не было, кроме рейса в Шарм-Эль-Шейх авиакомпании «Россия».