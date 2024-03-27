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Вылет из Казани в Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов

Вылет из Казани в Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов. Причиной стал сильный боковой ветер порывами до 20 м/с.

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Вылет из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов 15 минут, узнало «Реальное время». Задержка вылета отображена и на онлайн-табло аэропорта Казани.

— Сложные метеоусловия аэропорта Казани (сильный боковой ветер) стали причиной изменения времени отправления рейса 5565 Казань — Шарм-эль-Шейх. На данный момент вылет планируется после 15.00 мск. Пассажирам оказываются услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: напитки, питание и проживание в гостинице, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта в 01.24 мск в Шарм-Эль-Шейх вылетел другой борт авиакомпании «Уральские Авиалинии». Вылет рейса авиакомпании «Россия» должен был состояться через 1 час 21 минуту после этого.

Также состоялись вылеты в Горно-Алтайск, Москву и Стамбул в период с 03.06 по 07.42 мск без задержек. С задержкой на 16 минут в 08.01 другой самолет вылетел в Санкт-Петербург. Вплоть до 08.45 мск серьезных задержек рейсов не было, кроме рейса в Шарм-Эль-Шейх авиакомпании «Россия».