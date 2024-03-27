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В Термезе мужчину приговорили к 17 годам колонии за умышленное убийство

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданина, убившего человека во время драки из-за места на термезском базаре, приговорили к 17 годам заключения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Осенью прошлого года на рынке в Термезе возник конфликт из-за места для торговли. Он перерос в драку, во время которой один из участников ударил другого ножом, в результате чего пострадавший скончался.

Согласно приговору Термезского городского суда по уголовным делам, подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. По данным пресс-службы Верховного суда, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Напомним, что в прошлом году почти 40% убийств было совершено на почве семейных конфликтов.