В Термезе мужчину приговорили к 17 годам колонии за умышленное убийство

Осенью прошлого года на рынке в Термезе возник конфликт из-за места для торговли. Он перерос в драку, во время которой один из участников ударил другого ножом, в результате чего пострадавший скончался.
Согласно приговору Термезского городского суда по уголовным делам, подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. По данным пресс-службы Верховного суда, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Напомним, что в прошлом году почти 40% убийств было совершено на почве семейных конфликтов.