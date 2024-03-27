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Жители Новосибирска обвинили УК в смерти 14-летнего подростка

Мальчик вместе с сестрой хотел сделать фотографию города с высоты.

Источник: Аргументы и факты

Жители Новосибирска обвинили управляющую компанию на площади Райсовет в гибели 14-летнего подростка.

По словам людей, они регулярно жалуются на хулиганство школьников. Однако организация никак не реагировала на ситуацию во дворе. 18 марта под окнами многоэтажки обнаружили тело юноши.

Он вместе с сестрой проник на территорию, чтобы сделать фотографию города с высоты. Однако подросток сорвался с высоты и упал.

Директор УК уверен, что дело не в охране объекта. Дети смогли проникнуть на территорию незаметно, поэтому произошел несчастный случай. Охранник их не слышал, поэтому не смог принять какие-либо меры.

несчастный случай