«Купюры заражены, от них нужно избавиться». Мошенники убедили 83-летнюю минчанку избавиться от «зараженных» 7000 рублей

В сообщении говорится, что в Первомайское РУВД обратились сотрудники банка, предположившие, что их клиентка стала жертвой мошенников. Пенсионерка ранее неоднократно приходила в отделение банка и безуспешно пыталась перевести деньги через инфокиоск. Минчанка выглядела растерянной и взволнованной. Она не могла назвать полные установочные данные платежа, на дополнительные вопросы не отвечала, но постоянно говорила по телефону. Сотрудники банка позвонили в милицию.