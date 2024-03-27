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«Купюры заражены, от них нужно избавиться». Мошенники убедили 83-летнюю минчанку избавиться от «зараженных» 7000 рублей

Мошенники убедили 83-летнюю минчанку избавиться от «зараженных» 7000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники напугали 83-летнюю жительницу Минска «зараженными» купюрами, убедив, что от них нужно избавиться. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что в Первомайское РУВД обратились сотрудники банка, предположившие, что их клиентка стала жертвой мошенников. Пенсионерка ранее неоднократно приходила в отделение банка и безуспешно пыталась перевести деньги через инфокиоск. Минчанка выглядела растерянной и взволнованной. Она не могла назвать полные установочные данные платежа, на дополнительные вопросы не отвечала, но постоянно говорила по телефону. Сотрудники банка позвонили в милицию.

Сотрудникам милиции, которые приехали на место, 83-летняя женщина сказала, что ей на протяжении нескольких дней звонил неизвестный. При помощи психологического воздействия, а также манипуляций, он заставил женщину снять 7 тысяч рублей с пенсионного вклада.

«Убедив пенсионерку, что купюры заражены и от них нужно избавиться, незнакомец потребовал перевести их на безопасный счет», — отметили в ведомстве.

Благодаря вмешательству сотрудников банка и милиции пенсионерка не потеряла свои сбережения.