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Южноуралец попытался поджечь здание администрации

КЫШТЫМ, 27 марта, ФедералПресс. В поселке Северный под Кыштымом таксист решил отомстить жене и захотел поджечь здание сельской администрации. Там же находятся библиотека и магазин.

«Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и сбежал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 26 марта. Сообщение о попытке поджога поступило в дежурную часть МО МВД России «Кыштымский».

Водителя такси задержала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что военный суд приговорил двоих челябинцев к 19 годам колонии за поджог военкомата.