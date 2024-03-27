Южноуралец попытался поджечь здание администрации

«Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и сбежал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.