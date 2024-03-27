Южноуралец попытался поджечь здание администрации

«Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и сбежал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 26 марта. Сообщение о попытке поджога поступило в дежурную часть МО МВД России «Кыштымский».
Водителя такси задержала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что военный суд приговорил двоих челябинцев к 19 годам колонии за поджог военкомата.