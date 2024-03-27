Венеция по-самарски: чиновники назвали причины наводнения на улицах области

«Даже в тех местах, где обычно не было проблем, сегодня есть подтопления. В ночь уже определены бригады как наших подрядных организаций, так и ресурсников. Они уже все уехали на объекты и работают. Контроль за выполнением работ ведут специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорт администрации Тольятти», — пояснили в центре управления.