В Самаре движение трамвая по улице Ново-Садовой восстановлено

По информации департамента транспорта Самары, движение удалось восстановить спустя несколько часов. Вагон общественного транспорта сбросил «рога» и временно приостановил свое движение на улице Ново-Садовой. К счастью, аварийная бригада быстро прибыла на место происшествия и устранила неполадку.