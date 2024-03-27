В Самаре движение трамвая по улице Ново-Садовой восстановлено

В Самаре ранним утром специалисты сообщили о проводимых работах на улице Ново-Садовой. Трамвай встал на линии 27 марта 2024 года.
По информации департамента транспорта Самары, движение удалось восстановить спустя несколько часов. Вагон общественного транспорта сбросил «рога» и временно приостановил свое движение на улице Ново-Садовой. К счастью, аварийная бригада быстро прибыла на место происшествия и устранила неполадку.
Напомним, из-за непогоды в областной столице временно приостановили движение троллейбусов. О сроках восстановления движения пока неизвестно.