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В Ачинске полиция завела уголовное дело из-за черного снега

История о необычных январских осадках, выпавших в Ачинске Красноярского края, получила продолжение: «Возбуждено уголовное дело по факту черного снега в городе», — сообщили в региональном главке МВД.

Источник: ГУ МВД

В начале года полицейские Ачинска после публикации в СМИ и социальных сетях материалов о неблагополучной экологической обстановке в городе провели проверку. Факты черных выбросов подтвердились.

Стражи порядка, выяснявшие обстоятельства ЧП, и представители краевого министерства экологии зафиксировали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Речь идет о нарушении статьи УК, связанной с нарушением правил выброса загрязняющих веществ, а также с нарушением использования сооружений и прочих объектов, «если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха». Виновным грозит до трех месяцев ареста.

Правоохранители продолжают искать причастных к преступлению.

экология