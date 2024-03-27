В Ачинске полиция завела уголовное дело из-за черного снега

Речь идет о нарушении статьи УК, связанной с нарушением правил выброса загрязняющих веществ, а также с нарушением использования сооружений и прочих объектов, «если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха». Виновным грозит до трех месяцев ареста.