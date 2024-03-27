В Казани троллейбус въехал в иномарку

В Казани на перекрестке улиц Закиева и Фучика в Казани троллейбус столкнулся с легковым автомобилем Nissan. По предворительной информации, водитель иномарки двигался на зеленый свет со стороны улицы Фучика, когда в его автомобиль въехал троллейбус, выезжавший с улицы Сахарова, утверждает водитель легкового авто. От удара у Nissan отлетел глушитель. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.
Водитель троллейбуса, в свою очередь, утверждал, что начал поворот с Сахарова на Закиева после того, как убедился в отсутствии других участников движения на перекрестке, и утверждает, что легковушка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ранее мы писали, что водитель пострадал при столкновении машин на перекрестке в центре Казани. Момент аварии заснял регистратор проезжающей мимо машины.