В Казани троллейбус въехал в иномарку

В Казани на перекрестке улиц Закиева и Фучика в Казани троллейбус столкнулся с легковым автомобилем Nissan. По предворительной информации, водитель иномарки двигался на зеленый свет со стороны улицы Фучика, когда в его автомобиль въехал троллейбус, выезжавший с улицы Сахарова, утверждает водитель легкового авто. От удара у Nissan отлетел глушитель. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.