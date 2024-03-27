Река разрушила мост в Абайской области

Как сообщили 27 марта в ДЧС региона, на 20-м км дороги местного значения Аягоз — Бозай из-за повышения уровня воды в реке Аягоз смыто дорожное полотно моста. Транспортного сообщения через мост в настоящее время нет. Сотрудники полиции установили на подъезде ограничительные знаки и организовали дежурство.