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Река разрушила мост в Абайской области

В Аягозском районе Абайской области смыло мост, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС Абайской области

Как сообщили 27 марта в ДЧС региона, на 20-м км дороги местного значения Аягоз — Бозай из-за повышения уровня воды в реке Аягоз смыто дорожное полотно моста. Транспортного сообщения через мост в настоящее время нет. Сотрудники полиции установили на подъезде ограничительные знаки и организовали дежурство.

Ведутся восстановительные работы.

Для переправы населения через реку Аягоз задействованы сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут помогать людям с помощью плавсредств.

Акимат Аягозского района объявил ЧС местного масштаба.