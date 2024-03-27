Пожар с обрушением кровли произошёл в производственном здании в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, началось всё с того. Что в производственном одноэтажном здании произошла разгерметизация отопительного котла, в результате чего обрушилась кровля здания и начался пожар. Известно, что травмы получил местный сторож.