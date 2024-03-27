Пожар с обрушением кровли произошёл в производственном здании в Иркутске

Около 11 часов утра 27 марта в пожарно-спасательную. Службу поступило сообщение о пожаре на улице Ракитная в Свердловском районе Иркутска. Спасателей направили на место ЧП по повышенному номеру.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, началось всё с того. Что в производственном одноэтажном здании произошла разгерметизация отопительного котла, в результате чего обрушилась кровля здания и начался пожар. Известно, что травмы получил местный сторож.
В 11:20 27 марта пожар локализовали на площади 50 квадратных метров. К 11:27 открытое горение было ликвидировали. В тушении принимали участие 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Причину ЧП ещё предстоит установить специалистам.