В Севастополе восстановили поврежденные в результате атаки ВСУ катера

В Севастополе восстановили катера, поврежденные в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, восстановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— Катера, в которых из-за атаки были выбиты стекла, восстановлены, — отметил глава города-героя.
По его словам, все эти суда вышли на линии, но работают по фактической погоде. Губернатор добавил, что автобусы, поврежденные в результате ракетной атаки, продолжают восстанавливать.
— На работу маршрутов повреждения не повлияли, — заключил Развожаев.
Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет. В результате атаки оказались поврежденными пять катеров, 16 автобусов и троллейбус.