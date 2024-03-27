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В Севастополе восстановили поврежденные в результате атаки ВСУ катера

Там были выбиты стекла.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе восстановили катера, поврежденные в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, восстановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Катера, в которых из-за атаки были выбиты стекла, восстановлены, — отметил глава города-героя.

По его словам, все эти суда вышли на линии, но работают по фактической погоде. Губернатор добавил, что автобусы, поврежденные в результате ракетной атаки, продолжают восстанавливать.

— На работу маршрутов повреждения не повлияли, — заключил Развожаев.

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет. В результате атаки оказались поврежденными пять катеров, 16 автобусов и троллейбус.