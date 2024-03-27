В Ростове арестован заместитель начальника СКЖД Константин Крят. Информация об этом размещена в электронной картотеке Пролетарского районного суда.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство было удовлетворено 20 марта. Материал рассматривался в порядке досудебного производства.
Как уточняет издание «Ъ», Крята подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Дело связано с хищениями при реконструкции Крымского узла дороги. Предположительно, замначальника по строительству может быть причастен к пропаже 600 млн рублей.
По делу проходят и другие высокопоставленные сотрудники организации, а также подрядчики. Более подробно об этом мы писали ранее.
Подозреваемые могли действовать организованной группой. Предварительно, фигуранты подделывали документы, касающиеся выполнения работ на Крымском узле (первый этап). Средства были выделены по Госпрограмме.