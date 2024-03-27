В Ростовской области четыре человека заболели ботулизмом

Об этом сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора.
Опасную болезнь выявили у жителей Ростова-на-Дону, Шахт, Азовского и Сальского районов. Люди отравились консервированными овощами и грибами домашнего приготовления.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Она развивается в результате попадания в организм пищи, которая содержит бактерии ботулизма (спорообразующая палочка).
К симптомам относятся головные боли, тошнота, слабость, нарушение речи, глотания, появления насильственных гримас (плача или смеха)