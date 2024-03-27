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В Ростовской области четыре человека заболели ботулизмом

В Ростовской области с начала 2024 года четыре человека заразились ботулизмом.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Опасную болезнь выявили у жителей Ростова-на-Дону, Шахт, Азовского и Сальского районов. Люди отравились консервированными овощами и грибами домашнего приготовления.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Она развивается в результате попадания в организм пищи, которая содержит бактерии ботулизма (спорообразующая палочка).

К симптомам относятся головные боли, тошнота, слабость, нарушение речи, глотания, появления насильственных гримас (плача или смеха) и т. д. При отсутствии должного лечения инфекция может привести к смерти.

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