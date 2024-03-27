В среду, 27 марта, на Куршской косе насмерть сбили лося. ДТП случилось ранним утром на участке между КПП и Королевским бором. О случившемся сообщается в телеграм-канале директора нацпарка Анатолия Калины.
«За последние полтора года подобные случаи участились. В результате мы не досчитались порядка пяти особей при последнем учете диких животных», — прокомментировал директор.
Он отметил, что за сбитого лося водителю придется заплатить компенсацию 80 тысяч рублей.
Отметим, по результатам последнего подсчета на косе обитает всего 9 лосей. Теперь их осталось 8.