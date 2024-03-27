Главу Уральска наказали за потоп в акимате

Сегодня, 27 марта 2024 года, Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям.
В ходе заседания штаба он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.
«Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск».
Глава области заявил, что город и районы должны работать в усиленном режиме.
«Держите ситуацию на контроле круглосуточно», — заключил он.