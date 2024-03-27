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Главу Уральска наказали за потоп в акимате

26 марта 2024 года в Уральске проливные дожди принесли неприятные сюрпризы. Вода затопила здание городского акимата: подтопленным оказался нулевой этаж. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отреагировал на произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 марта 2024 года, Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям.

В ходе заседания штаба он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

«Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск».

Нариман Турегалиев.

Глава области заявил, что город и районы должны работать в усиленном режиме.

«Держите ситуацию на контроле круглосуточно», — заключил он.