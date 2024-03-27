Сосиски неизвестного происхождения выявили в Ростовской области

В Волгодонске на одном из предприятий провели инвентаризацию и добавили в информационную систему «Меркурий» сосиски в количестве 1285 кг.
«Меркурий» — это система контроля товаров животного происхождения от фермы до прилавка магазина. Прежде предприятие данных ни о сырье для производства колбасных изделий, ни о их приобретении в систему не вносило. А это не предоставляет возможности проследить, из какого сырья выработаны такие сосиски.
«В адрес юридического лица сотрудники управления направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», — добавили в ведомстве.
Производителя из Волгодонска предупредили, что впредь осуществлять свои действия надо в соответствии с законодательством.