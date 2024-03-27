Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам более 11 млн рублей

Накануне 87-летняя жительница Фрунзенского района обратилась в полицию. Пенсионерка рассказала, что в течение достаточно долгого времени ей звонили неизвестные, которые представлялись то сотрудниками Центрального банка, то и вовсе правоохранителями. Каждый раз они убеждали горожанку, что на ее счетах происходят мошеннические действия. В итоге доверчивая горожанка лишилась более 11 миллионов рублей. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».