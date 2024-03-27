Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам более 11 млн рублей

Накануне 87-летняя жительница Фрунзенского района обратилась в полицию. Пенсионерка рассказала, что в течение достаточно долгого времени ей звонили неизвестные, которые представлялись то сотрудниками Центрального банка, то и вовсе правоохранителями. Каждый раз они убеждали горожанку, что на ее счетах происходят мошеннические действия. В итоге доверчивая горожанка лишилась более 11 миллионов рублей. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Петербурженка получала звонки с 25 декабря прошлого года по 27 февраля 2024 года. Голос на том конце провода говорил, что для обеспечения сохранности денежный средств их необходимо перевести на «безопасные счета». Неизвестным досталось 11 016 450 рублей, — уточнило агентство.
После этого происшествия полицейские возбудили уголовное дело по четвертой статье 159 УК РФ (мошенничество). К слову, за совершение этого преступления предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.