В Минском районе утонул подросток

Что касается других ЧП в центральном регионе республики, за дежурные сутки на территории Минской области было зарегистрировано два пожара в Минском и Узденском районах. В природных экосистемах произошло 10 загораний сухой растительности в Борисовском, Дзержинском, Пуховичском, Смолевичском, Солигорском и Столбцовском районах, в Жодино на общей площади 0,0562 га. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.