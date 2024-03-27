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В Минском районе утонул подросток

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе утонул подросток, об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Вчера, 26 марта, в 17.20 спасателям поступил сигнал об обнаружении личных вещей подростка 2009 года рождения на берегу искусственного водоема возле деревни Новый Двор Минского района.

Работники МЧС оперативно выбыли на место происшествия, где обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего. Родственникам погибшего юноши спасатели оказали психологическую помощь.

Что касается других ЧП в центральном регионе республики, за дежурные сутки на территории Минской области было зарегистрировано два пожара в Минском и Узденском районах. В природных экосистемах произошло 10 загораний сухой растительности в Борисовском, Дзержинском, Пуховичском, Смолевичском, Солигорском и Столбцовском районах, в Жодино на общей площади 0,0562 га. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.

несчастный случай