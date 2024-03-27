Семь мостов в Воронежской области оказались под угрозой затопления

В пяти районах Воронежской области из-за активного таяния снега под угрозой затопления оказались сразу семь низководных мостов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник, 26 марта.
Затопление грозит:
мостам через реку Карачан в селах Нижний Карачан и Средний Карачан Грибановского района;
мосту через реку Елань в селе Абрамовка Таловского района на автомобильной дороге Абрамовка — Хлебороб — Знаменка;
мосту через реку Елань в поселке Студеный Новохоперского района на автомобильной дороге М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск — поселок Студеный;
мосту через реку Хопер в Борисоглебском городском округе между селами Губари и Макашевка;
мосту через реку Битюг в Эртильском районе между селами Старый Эртиль и Щучье;
мосту через реку Битюг в Эртильском районе между селами Старый Эртиль и Гороховка.
Уровень воды в реках поднимается ежедневно. Сейчас больше всего в Воронежской области поднялся уровень воды в реке Дон — на 70 см в районе Задонска.
На 28 см поднялся уровень воды в реке Хопер в районе Новохоперска и на 15 см в районе Поворино.
На 18 см поднялся уровень воды в реке Девица в районе одноименного села.
Ранее РИА «Воронеж» делилось прогнозом на весеннее половодье в 2024 году. Несмотря на то что зимой количество выпавших осадков в области было выше нормы, весенние максимумы на реках ожидаются ниже средних многолетних значений и ниже, чем в прошлом году. Однако на малых реках не исключены подъемы уровней воды до опасных отметок.