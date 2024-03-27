Семь мостов в Воронежской области оказались под угрозой затопления

Ранее РИА «Воронеж» делилось прогнозом на весеннее половодье в 2024 году. Несмотря на то что зимой количество выпавших осадков в области было выше нормы, весенние максимумы на реках ожидаются ниже средних многолетних значений и ниже, чем в прошлом году. Однако на малых реках не исключены подъемы уровней воды до опасных отметок.