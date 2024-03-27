В Новосибирске житель Тывы осквернил Вечный огонь

В Новосибирске житель республики Тыва осквернил символ воинской славы России. По версии следствия, мужчина оскорбил память защитников Отечества.
Сейчас прокуратура направила материалы для рассмотрения в областной суд. Уголовное дело возбудили по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».
Инцидент произошел в ночное время 23 ноября 2023 года. 21-летний молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Во время осквернения Вечного огня рядом находились другие люди. После подозреваемого задержали и заключили под стражу.