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В Новосибирске житель Тывы осквернил Вечный огонь

Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске житель республики Тыва осквернил символ воинской славы России. По версии следствия, мужчина оскорбил память защитников Отечества.

Сейчас прокуратура направила материалы для рассмотрения в областной суд. Уголовное дело возбудили по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

Инцидент произошел в ночное время 23 ноября 2023 года. 21-летний молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Во время осквернения Вечного огня рядом находились другие люди. После подозреваемого задержали и заключили под стражу.