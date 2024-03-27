На Урале мать, выбросившая младенца на мороз, признана вменяемой

— Олег припарковал машину напротив этого дома, так как в нашем дворе не было свободных мест, — рассказывала «КП-Екатеринбург» девушка молодого человека Виктория (имя изменено. — Прим. ред.). — Малыш был свернут в комочек: синий из-за обморожения и весь в крови. Но мы думаем, что он пролежал в пакете не больше пяти минут. На первом этаже в квартире еще горел свет.