На Урале мать, выбросившая младенца на мороз, признана вменяемой

Молодая мать, которая родила ребенка и выбросила его в сугроб, признана вменяемой. 20-летняя Марина (имя изменено — Прим. Ред.) предстанет перед судом. Она обвиняется по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
— Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки. Согласно ее заключению, женщина вменяема, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Вину женщина признала. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения, по существу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Трагедия едва не случилась ночью 15 декабря во дворе дома на улице Краснофлотцев. Новорожденный малыш был завернут в обычный пакет и оставлен в сугробе у окна квартиры на первом этаже.
Именно из этого окна Марина и выбросила кроху. Квартиру она снимала, так как сама переехала в Екатеринбург из Верхнего Уфалея Челябинской области.
Малыш выжил только благодаря счастливой случайности: пронзительный детский плач услышал прохожий, который кинулся на помощь ребенку.
— Олег припарковал машину напротив этого дома, так как в нашем дворе не было свободных мест, — рассказывала «КП-Екатеринбург» девушка молодого человека Виктория (имя изменено. — Прим. ред.). — Малыш был свернут в комочек: синий из-за обморожения и весь в крови. Но мы думаем, что он пролежал в пакете не больше пяти минут. На первом этаже в квартире еще горел свет.
Олег сразу же разорвал пакет и унес младенца в машину, в тепло. Затем сразу же вызвал «Скорую помощь» и полицию.
— Кроху в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Возраст мальчика был не более суток, вес — около 2,5 кг, рост — 50 сантиметров. Ребенок родился доношенным. Сотрудники полиции нерадивую мать установили оперативно, — рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Знакомые нерадивой матери рассказывали, что по характеру она спокойная. В родном Уфалее Марина выучилась на кондитера, а в Екатеринбург приехала примерно за год до ЧП.
Марина работала в алкомаркете недалеко от дома. Коллеги ничего не знали о ее беременности. Также, по информации Валерия Горелых, в Челябинской области у нее остался бывший молодой человек, который тоже ничего не знал ни о беременности, ни о ребенке.
Как рассказывала жительница соседнего дома, чей молодой человек спас ребенка, полицейским Марина заявляла, что ее изнасиловали, поэтому о беременности и она тоже ничего не знала.