В Судаке женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

В Судаке 40-летнюю местную жительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Женщина опубликовала сети комментарии, направленные на дискредитацию армии. Крымчанку нашли сотрудники полиции и ФСБ. На крымчанку составили административный протокол.
— Правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Напомним, в Севастополе 20-летнего местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Сообщалось, что молодой человек сознался в содеянном правонарушении и раскаялся.