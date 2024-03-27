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В Судаке женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

В Судаке 40-летнюю местную жительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Женщина опубликовала сети комментарии, направленные на дискредитацию армии. Крымчанку нашли сотрудники полиции и ФСБ. На крымчанку составили административный протокол.

— Правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе 20-летнего местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Сообщалось, что молодой человек сознался в содеянном правонарушении и раскаялся.

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