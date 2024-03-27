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В Татарстане пожароопасный сезон начнется с 15 апреля

К этому времени предстоит выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году пожароопасный сезон в Татарстане начнется с 15 апреля. Соответствующее постановление подписано республиканским премьер-министром Алексеем Песошиным.

В документе указаны населенные пункты, СНТ, организации детского отдыха и оздоровления, которые наиболее подвержены угрозе различного рода пожаров. Их обеспечат телефонной связью и средствами звукового оповещения о пожаре.

Руководителям исполкомов районов и городских округов Татарстана поручено до начала сезона создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов, очистить территории от сухого мусора, оборудовать специальные места, где можно сжигать мусор, траву и листву.

пожары
МЧС