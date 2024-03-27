Депутат потребовал принять конкретные меры после теракта в «Крокус Сити Холле»

«Во время мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан, организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости безопасной экстренной эвакуации людей. Важно составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности».