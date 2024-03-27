Троих унесло на реках области Абай: Поиск водолазов осложняется из-за плохой видимости

«В Аягозском районе сразу в двух направлениях проводятся две поисковые работы. На места происшествий незамедлительно были направлены сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай», — говорится в сообщении.
Мужчина на лошади направлялся в крестьянское хозяйство «Шыгыс», но при переправе реки Аягоз упал и ушел под воду.
Двое мужчин на тракторе при переправе через реку Борлы также пропали на воде. Они выехали с подсобного хозяйства «Шалхар» в сторону села Карагаш.
Процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложнен скоростью течения рек и плохой подводной видимостью, в связи с весенним загрязнением водоемов, сообщили в акимате.
В поисковых работах задействованы силы и средства ОСО ДЧС области Абай, Департамента полиции, МИО, МО всего 41 человек, 4 плавательных средств, 5 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппаратов, сотрудники психологической службы, а также граждане из числа местного населения. Для оказания психологической помощи в Аягозский район направлены психологи ДЧС области Абай.