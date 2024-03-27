Троих унесло на реках области Абай: Поиск водолазов осложняется из-за плохой видимости

В поисковых работах задействованы силы и средства ОСО ДЧС области Абай, Департамента полиции, МИО, МО всего 41 человек, 4 плавательных средств, 5 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппаратов, сотрудники психологической службы, а также граждане из числа местного населения. Для оказания психологической помощи в Аягозский район направлены психологи ДЧС области Абай.