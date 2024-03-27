Узбекистанцев, находящихся в России, призвали к осторожности и соблюдению мер безопасности

Агентство обратилось к гражданам Узбекистана, которые направляются в Россию или уже находятся на ее территории, с просьбой соблюдать строгие меры предосторожности.
«В связи с усилением мер безопасности на всей территории России после теракта, произошедшего в Московской области 22 марта, просим соотечественников, направляющихся в Россию, находящихся на территории или покидающих страну, учитывать требования введенных мер», — говорится в сообщении.
Так, агентство рекоменует узбекским гражданам иметь при себе документы, подтверждающие личность и право на пребывание или работу в стране, не посещать без причины общественные места, не общаться с незнакомыми или подозрительными людьми, не хранить запрещенные фото-, аудио- и видеоматериалы на телефоне и других устройствах. При планировании поездок необходимо заблаговременно выехать на вокзал или в аэропорт.
При возникновении проблемных ситуаций узбекистанцев просят обращаться в консульские учреждения Узбекистана, а также к представителю Агентства внешней трудовой миграции в РФ.
Напомним, что недавно из-за теракта в «Крокус Сити Холле» председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии.