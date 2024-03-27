Узбекистанцев, находящихся в России, призвали к осторожности и соблюдению мер безопасности

Так, агентство рекоменует узбекским гражданам иметь при себе документы, подтверждающие личность и право на пребывание или работу в стране, не посещать без причины общественные места, не общаться с незнакомыми или подозрительными людьми, не хранить запрещенные фото-, аудио- и видеоматериалы на телефоне и других устройствах. При планировании поездок необходимо заблаговременно выехать на вокзал или в аэропорт.