Аферисты лишили семи млн рублей топ-менеджера крупной компании в Екатеринбурге

Заместитель директора управления одной из крупных компаний в Екатеринбурге стал жертвой мошенников. Аферисты, представившиеся сотрудниками ФСБ, полиции и Банка России, вынудили жертву отдать более семи миллионов рублей.
Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил екатеринбуржцу, что на него якобы пытались оформить кредиты и предложил зайти на указанную электронную почту, чтобы ознакомиться с «методическими рекомендациями». Следом с мужчиной связался лже-следователь, предупредивший жертву о скором звонке представителя «Цетробанка России».
— Через мессенджер с потерпевшим связался якобы старший специалист департамента безопасности ЦБ РФ. Как разъяснил звонивший собеседнику, чтобы на него не смогли оформить кредиты, ему необходимо самостоятельно оформить «зеркальный кредит», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Потерпевший не только выполнил все требования мошенников и перевел им взятые в кредит пять миллионов рублей, но и отправил злоумышленникам два миллиона 171 тысячу рублей из личных сбережений, чтобы якобы защитить средства.
— Потерпевшего заверили, что после совершения всех операций ему обязательно вернут его «кровные», но этого так и не произошло, тогда он понял, что стал очередной жертвой телефонного мошенничества, — добавили в полиции Екатеринбурга.
Мужчина обратился в часть отдела полиции города № 7. Следственное подразделение территориального ОВД возбудило уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Общий ущерб от действий мошенников составил 7 миллионов 171 тысяч рублей.