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Конашенку предъявили обвинение в оправдании терроризма. СК хочет видеть его за решёткой

Задержанному после теракта в «Крокусе» Конашенку предъявили обвинение.

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу петербургского дизайнера Николая Конашенка. Пока решался вопрос о возбуждении уголовного дела после постов о трагедии в «Крокусе», он успел получить 14 суток за мелкое хулиганство.

Об изменении статуса Конашенка в петербургском Следственном комитете сообщили 27 марта. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Для обвиняемого в суде будут просить стражу.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в релизе ведомства.

Уголовное дело в отношении петербуржца возбуждено накануне. Оправдание терроризма следствие увидело в соцсетях, где он написал, что террористы выбрали не ту площадку, и предложил альтернативу. Конашенка задержали в Пулково перед посадкой на международный рейс. Позже полиция распространила его извинения.

Вечером 26 марта стало известно, что Конашенок получил в отделе протокол о мелком хулиганстве. Смольнинский районный суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и наказал административным арестом на 14 суток.

СК