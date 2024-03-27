Конашенку предъявили обвинение в оправдании терроризма. СК хочет видеть его за решёткой

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу петербургского дизайнера Николая Конашенка. Пока решался вопрос о возбуждении уголовного дела после постов о трагедии в «Крокусе», он успел получить 14 суток за мелкое хулиганство.
Об изменении статуса Конашенка в петербургском Следственном комитете сообщили 27 марта. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Для обвиняемого в суде будут просить стражу.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в релизе ведомства.
Уголовное дело в отношении петербуржца возбуждено накануне. Оправдание терроризма следствие увидело в соцсетях, где он написал, что террористы выбрали не ту площадку, и предложил альтернативу. Конашенка задержали в Пулково перед посадкой на международный рейс. Позже полиция распространила его извинения.
Вечером 26 марта стало известно, что Конашенок получил в отделе протокол о мелком хулиганстве. Смольнинский районный суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и наказал административным арестом на 14 суток.