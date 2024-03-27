Конашенку предъявили обвинение в оправдании терроризма. СК хочет видеть его за решёткой

Уголовное дело в отношении петербуржца возбуждено накануне. Оправдание терроризма следствие увидело в соцсетях, где он написал, что террористы выбрали не ту площадку, и предложил альтернативу. Конашенка задержали в Пулково перед посадкой на международный рейс. Позже полиция распространила его извинения.