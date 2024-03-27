В Дятловском районе при пожаре в доме погиб пенсионер

Житель деревни Ненадовичи 26 марта в 22.32 сообщил спасателям, что горит жилой дом. По его словам, строение было охвачено огнем, от температуры лопался шифер.
К прибытию работников МЧС деревянный дом горел изнутри, кровля частично обрушилась. Выяснилось, что в доме проживал 69-летний пенсионер. Спасатели обнаружили хозяина дома погибшим.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное курение.
В тот же день в областном центре на проспекте Клецкова горел легковой автомобиль Citroen C5. Огонь повредил припаркованный на стоянке рядом Mitsubishi Space Star.
Ранним утром 27 марта в Гродно горела входная дверь квартиры в многоэтажке по улице Пестрака. О ЧП сообщил внук хозяйки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, эвакуация жильцов не потребовалась. В МЧС предполагают, что причиной возгорания стал поджог.