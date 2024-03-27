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В Дятловском районе при пожаре в доме погиб пенсионер

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вероятной причиной пожара с гибелью человека в Дятловском районе стало неосторожное курение, рассказали БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: Соцсети

Житель деревни Ненадовичи 26 марта в 22.32 сообщил спасателям, что горит жилой дом. По его словам, строение было охвачено огнем, от температуры лопался шифер.

К прибытию работников МЧС деревянный дом горел изнутри, кровля частично обрушилась. Выяснилось, что в доме проживал 69-летний пенсионер. Спасатели обнаружили хозяина дома погибшим.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное курение.

В тот же день в областном центре на проспекте Клецкова горел легковой автомобиль Citroen C5. Огонь повредил припаркованный на стоянке рядом Mitsubishi Space Star.

Ранним утром 27 марта в Гродно горела входная дверь квартиры в многоэтажке по улице Пестрака. О ЧП сообщил внук хозяйки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, эвакуация жильцов не потребовалась. В МЧС предполагают, что причиной возгорания стал поджог.

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