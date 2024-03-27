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Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. Водолазы МЧС России подняли с морского дна в севастопольской бухте двухтонную пушку XIX века с двуглавым орлом Российской империи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаружили пушку возле бухты Матюшенко. Ее подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов и доставили на берег.

«Были технические сложности: предельно малая глубина и замытие песком. Объект был завален бетонными глыбами, не было прямого доступа», — отметил водолаз Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Данилюк.

Также на дне водолазы обнаружили семь пушечных ядер.

«Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее», — добавили в МЧС.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Голубой бухте Севастополя недалеко от берега, на глубине до восьми метров, обнаружили ранее неизвестный корабль, который «откопала» стихия.

история