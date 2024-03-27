Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя

Обнаружили пушку возле бухты Матюшенко. Ее подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов и доставили на берег.
«Были технические сложности: предельно малая глубина и замытие песком. Объект был завален бетонными глыбами, не было прямого доступа», — отметил водолаз Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Данилюк.
Также на дне водолазы обнаружили семь пушечных ядер.
«Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее», — добавили в МЧС.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Голубой бухте Севастополя недалеко от берега, на глубине до восьми метров, обнаружили ранее неизвестный корабль, который «откопала» стихия.