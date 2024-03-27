В Тольятти за 12 часов выпала месячная норма осадков

На Самарскую область 26 марта 2024 года обрушился сильный ливень. Он превратил городские улицы в полноводные реки. Одним из тех, кто ощутил всю мощь стихии, оказался Тольятти. В Автограде за 12 часов выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным Тольяттинской гидрометобсерватории, с 12 часов 26 марта до 7 часов утра 27 марта в городе выпало 50,1 мм осадков. Это 165% от месячной нормы. Ливень в Автограде идет беспрерывно уже сутки и пока не думает заканчиваться. Ситуация в городе напряженная. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном авто. Сейчас воду с улиц откачивают с помощью бойлеров.
По прогнозам синоптиков, ситуация должна улучшится к вечеру из-за небольшого понижения температуры воздуха. В четверг, 28 марта, существенных осадков в Тольятти не ожидается.