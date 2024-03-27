В Тольятти за 12 часов выпала месячная норма осадков

По данным Тольяттинской гидрометобсерватории, с 12 часов 26 марта до 7 часов утра 27 марта в городе выпало 50,1 мм осадков. Это 165% от месячной нормы. Ливень в Автограде идет беспрерывно уже сутки и пока не думает заканчиваться. Ситуация в городе напряженная. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном авто. Сейчас воду с улиц откачивают с помощью бойлеров.