В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу

Ранее краевое СУСК РФ сообщило, что ночью 26 февраля у одного из домов по улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. Момент нападения снимали на видео, позднее оно появилось в соцсетях. На кадрах видно, как в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек бьет «жертву», а снимающий происходящее на камеру юноша призывает «бить и запинывать». По факту нападения было возбуждено дело по статье о побоях. Это решение отменила прокуратура.