В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу

ПЕРМЬ, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело о нападении на школьницу в Березниках Пермского края возбудят во второй раз после отмены первого решения прокуратурой, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее краевое СУСК РФ сообщило, что ночью 26 февраля у одного из домов по улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. Момент нападения снимали на видео, позднее оно появилось в соцсетях. На кадрах видно, как в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек бьет «жертву», а снимающий происходящее на камеру юноша призывает «бить и запинывать». По факту нападения было возбуждено дело по статье о побоях. Это решение отменила прокуратура.
«Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д. В. повторно возбудить уголовное дело… Следствие намерено и дальше обжаловать решение городского прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что девочка из Березников признана потерпевшей по еще двум делам, возбужденным по статье 134 УК РФ (половое сношение, действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Оба инцидента произошли осенью 2023 года. Сейчас эти материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
По данным СК, избиение школьницы в Березниках обсуждалось в эфире одного из федеральных телеканалов. На передаче родственники рассказали, что в отношении потерпевшей было совершено преступление против половой свободы.