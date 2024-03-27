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В домах Волгоградской области выявили 161 случай утечки газа

С начала 2024 года специалисты обследовали свыше 2,3 тыс. многоквартирных и частных домов во всех муниципальных районах региона.

Источник: Волгоградская правда

По сообщению пресс-службы администрации Волгоградской области, межведомственные группы с начала года провели 217 обследований жилого фонда. В состав комиссий включены специалисты Госжилнадзора, сотрудники органов местного самоуправления, подразделений ГУ МЧС по региону и полиции.

В рамках осмотров специалисты проверяют исправность установленных газовых плит, колонок и котлов.

В текущем году в МКД и частных домах волгоградцев выявили 823 нарушения, в том числе — отсутствие договора техобслуживания, несогласованную перестановку газоиспользующего оборудования, неисправность плит и колонок.

Также зафиксировано 7 несанкционированных подключений и 161 случай утечки газа.

Отметим, что губернатор Андрей Бочаров поставил задачу уделять в регионе особое внимание безопасности использования газа в быту, а также активизировать проверки в жилом фонде.

С жителями Волгоградской области регулярно проводят разъяснительную работу о важности заключения договоров на техобслуживание и проведения осмотров оборудования, а также выдают памятки о соблюдении правил пользования газом в быту.