Убийца Валерии Шальновой просит пересмотреть приговор

Напомним, тело 21-летней Валерии Шальновой было обнаружено в водозаборном канале утром 2 июля 2023 года. Изначально предполагалось, что это могло быть самоубийство, но вскоре, после общественного возмущения и вмешательства адвоката, дело было переквалифицировано. Сначала расследование велось по статье «Оставление в опасности» (119 УК РК), а затем было переквалифицировано как «Убийство».