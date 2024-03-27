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Убийца Валерии Шальновой просит пересмотреть приговор

Адвокаты осужденного за убийство молодой спортсменки Валерии Шальновой в Актау планируют обжаловать вынесенный приговор. Эта информация подтверждена пресс-службой Мангистауского областного суда, но подробности не раскрываются, сообщает El.kz со ссылкой на Lada.kz.

Источник: Соцсети

Напомним, тело 21-летней Валерии Шальновой было обнаружено в водозаборном канале утром 2 июля 2023 года. Изначально предполагалось, что это могло быть самоубийство, но вскоре, после общественного возмущения и вмешательства адвоката, дело было переквалифицировано. Сначала расследование велось по статье «Оставление в опасности» (119 УК РК), а затем было переквалифицировано как «Убийство».

В марте этого года суд приговорил обвиняемого к 22 годам заключения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Также идет отдельное расследование действий сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в превышении полномочий. За расследованием следит Антикоррупционная служба.