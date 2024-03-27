В центре Екатеринбурга мужчина нападает на девушек

Четвертый случай тоже произошел 19 марта. Неизвестный парень так же агрессивно предложил знакомство 27-летней Анастасии. Когда она начала звать на помощь, за нее вступился прохожий. Нападавший брызнул перцовым баллончиком ему в глаза. Мужчина, заступившийся за девушку, получил ожоги глаз и был госпитализирован, а Анастасия получила синяки и ушибы. Злоумышленник скрылся, а девушка сняла побои и написала заявление в полицию.