В центре Екатеринбурга мужчина нападает на девушек

На улицах Екатеринбурга появился неадекватный мужчина, нападающий на девушек после отказа знакомиться с ним. С конца февраля уже произошло четыре нападения. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку по поводу этих инцидентов.
Первый случай произошел 21 февраля 2024 года, сообщает телеграм-канал «Екатское Чтиво». Мужчина подошел к 19-летней Веронике на перекрестке улиц Ленина и Бажова, сделал комплимент и схватил девушку, не дождавшись ответа. Жертва стала сопротивляться, но нападавший крепко держал ее за плечо. Вероника пыталась вырваться, мужчина, почувствовав сопротивление, толкнул ее в сугроб и убежал. Пострадавшая написала заявление в полицию.
По информации телеграм-канала «Свет Екатеринбург», второй случай произошел 15 марта в 19 часов на Сурикова, 53. Мужчина предложил 24-летней Карине познакомиться. Получив отказ, неизвестный толкнул девушку в сугроб и начал плевать в нее.
19 марта около корпуса УрФУ на проспекте Ленина предположительно тот же мужчина подошел познакомиться к 21-летней Александре, девушка знакомиться не хотела. Услышав отказ, он схватил девушку за шарф и вымогал ее контакты. За девушку заступились прохожие и увели с места нападения. В тот же вечер пострадавшая написала заявление в полицию.
Четвертый случай тоже произошел 19 марта. Неизвестный парень так же агрессивно предложил знакомство 27-летней Анастасии. Когда она начала звать на помощь, за нее вступился прохожий. Нападавший брызнул перцовым баллончиком ему в глаза. Мужчина, заступившийся за девушку, получил ожоги глаз и был госпитализирован, а Анастасия получила синяки и ушибы. Злоумышленник скрылся, а девушка сняла побои и написала заявление в полицию.
— Информация о подобных инцидентах действительно поступала в территориальные ОВД. Полиция проверяет данную информацию, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург».