В Краснознаменске упал с плотины и утонул 6-летний мальчик

По предварительным данным, два брата 12 и 6 лет находились на берегу реке Шешупе, дети гуляли на плотине. Младший подошел слишком близко к склону, поскользнулся и упал в воду. Старший мальчик стал звать на помощь, его крики услышали очевидцы, находившиеся неподалеку от места происшествия, один из них прыгнул в воду, однако к тому времени ребенок был мертв.