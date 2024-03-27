У жителя Воронежской области забрали диплом и уничтожили

Жителя Борисоглебска заставили вернуть незаконно полученный диплом о среднем профессиональном образовании. Об этом рассказали в Управлении судебных приставов Воронежской области 27 марта.
Оказалось, что мужчина получил его незаконным путем. Он заплатил деньги преподавателю. За это тот написал ему дипломную работу да вдобавок еще и положительный отзыв.
Педагог был осужден по статье за взятку. Его приговорили к условному сроку. У экс-студента диплом забрали и уничтожили, ходя добровольно мужчина отдавать его не хотел.
Только когда ему выписали штраф в 5 тысяч рублей, он принес документ в образовательное учреждение.